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Hatayspor, Fenerbahçe Deplasmanına Hazır

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket ediyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:49
Hatayspor, Fenerbahçe Deplasmanına Hazır

Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İdmanın, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdüğü ve futbolcuların dar alan ile taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Hatayspor'un, müsabaka için bugün İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı ekip sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada çalıştı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı ekip sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada çalıştı.

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