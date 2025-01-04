Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Çıkıyor: Kritik Randevu

Hatayspor, Fenerbahçe’ye Konuk Olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Ligdeki Durum

Hatayspor, ligde çıktığı 16 karşılaşmada yalnızca 9 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise, 36 puanla ikinci sırada, bu nedenle maç iki takım için de büyük bir önem arz ediyor.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Hatayspor, Fenerbahçe karşısında önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Kırmızı kart cezası bulunan Cengiz Demir yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz da maçta forma giyemeyecek.

Bu mücadele, Hatayspor'un ligdeki kaderini belirlemede kritik bir rol oynayacak.