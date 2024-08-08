Hatayspor, Galatasaray ile Deplasmanda Karşılaşacak

Hatayspor, Süper Lig'de Galatasaray ile Karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın akşam Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park stadyumunda saat 21.00'de başlayacak.

Hazırlıklar Tamamlandı

Bordo-beyazlı takım, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdüğü sezon hazırlıklarını tamamlayarak önceki hafta Mersin'e geçip Galatasaray maçına son hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Tarihteki Rekabet

Lig tarihinde Galatasaray ile 9 kez karşılaşan Hatayspor'un, rakibi karşısında 3 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Hatayspor, bu önemli mücadele için bugün İstanbul'a hareket edecek.