Hatayspor Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor'un Maç Hazırlıkları Tamamlandı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı deplasman maçı için hazırlıklarını sonlandırdı.

Son Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay temsilcisi, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi. Antrenman sırasında futbolcular, pas drili, taktik çalışmaları ve hava topu çalışması yaparak maç öncesi final hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Sonrası İstanbul'a Hareket

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanın ardından Hatay kafilesi, hava yoluyla İstanbul'a hareket etti. Takım, Galatasaray ile gerçekleştireceği maç için sabırsızlanıyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan antrenmana Cemali Sertel de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan antrenmana Cemali Sertel de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan antrenmana Cemali Sertel de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan antrenmana Cemali Sertel de katıldı.