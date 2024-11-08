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Hatayspor, Gaziantep FK ile Mersin'de Karşılaşıyor

Hatayspor, Gaziantep FK ile yarın Mersin'de Süper Lig mücadelesine çıkacak. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:17
Hatayspor, Gaziantep FK ile Mersin'de Karşılaşıyor

Hatayspor, Gaziantep FK'yi Konuk Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, yarın Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşacak. Müsabaka, Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Maçın Detayları

Mücadeleye, hakem Cihan Aydın yönetiklik edecek. Ligde şu ana dek 10 maça çıkan Hatayspor, yalnızca 3 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Rakibi Gaziantep FK ise 12 puan ile 12. sırada konumlanmış durumda.

Hatayspor'un Hedefleri

Bu sezon sahaya çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 17 gol gören Hatayspor, rakip kaleleri ise 7 kez havalandırdı. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında galip gelerek kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçlıyor.

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