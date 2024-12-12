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Hatayspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Göztepe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki idman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:06
Hatayspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile gerçekleştireceği maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Hatay temsilcisi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

Yaklaşık 1 saat 35 dakika süren idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi ve antrenmanın son bölümünde çift kale maç oynadı.

Hatayspor, Göztepe maçı için hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

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