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Hatayspor Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını Mersin Stadı'nda tamamladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 18:27
Hatayspor Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip, bu kritik mücadelenin hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Hatayspor, Mersin Stadı'nda antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen idman, futbolcuların taktik ve hava topu çalışmalarına odaklanmasını sağladı.

Basına kapalı bir ortamda gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Takım, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mersin Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz (sağ 2) da katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mersin Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz (sağ 2) da katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mersin Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz (sağ 2) da katıldı.

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