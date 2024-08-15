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Hatayspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 22:04
Hatayspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Kasımpaşa ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı için idman çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 50 dakika sürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Takımın, Kasımpaşa karşısında en iyi performansı sergilemek için hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğü ifade ediliyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idmanla devam etti. Antrenmana futbolculardan Armin Hodzic (önde) de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idmanla devam etti. Antrenmana futbolculardan Armin Hodzic (önde) de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idmanla devam etti. Antrenmana futbolculardan Armin Hodzic (önde) de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapılan idmanla devam etti. Antrenmana futbolculardan Armin Hodzic (önde) de katıldı.

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