Hatayspor Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Hatay ekibinin Mersin Stadı'nda, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman gerçekleştirdiği bildirildi.

İdman Detayları

Antrenmanın ağırlıklı olarak taktik çalışmalardan oluştuğu ve toplamda 1 saat 25 dakika sürdüğü belirtiliyor. Bordo-beyazlı ekip, 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçın son hazırlık antrenmanını yarın yapacak. Bu hazırlıkların, Kasımpaşa karşılaşmasında takımın performansını artırması bekleniyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mersin Stadı'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mersin Stadı'nda yaptığı antrenmanla devam etti.