Hatayspor Kasımpaşa'yı Konuk Ediyor

Hatayspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır maçın düdüğünü çalacak.
Deplasmandaki Üzüntü, Evde Galibiyet Arayışı
Ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında 2-1 mağlup olan Hatayspor, bu sezonki ilk iç saha maçında galip gelmeyi hedefliyor.
Son Hazırlıklar Tamamlanıyor
Hatayspor, maç öncesi antrenmanlarını Mersin Stadı'nda gerçekleştirerek Kasımpaşa karşısında galibiyet için son hazırlıklarını yapacak.