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Hatayspor Kasımpaşa'yı Konuk Ediyor

Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:27
Hatayspor Kasımpaşa'yı Konuk Ediyor

Hatayspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır maçın düdüğünü çalacak.

Deplasmandaki Üzüntü, Evde Galibiyet Arayışı

Ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında 2-1 mağlup olan Hatayspor, bu sezonki ilk iç saha maçında galip gelmeyi hedefliyor.

Son Hazırlıklar Tamamlanıyor

Hatayspor, maç öncesi antrenmanlarını Mersin Stadı'nda gerçekleştirerek Kasımpaşa karşısında galibiyet için son hazırlıklarını yapacak.

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