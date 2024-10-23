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Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Kayserispor ile yapacağı maç için Mersin'de hazırlıklarını tamamlıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:40
Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Kayserispor ile Zorlu Bir Mücadeleye Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Mersin'de gerçekleştirdiği antrenmanlarla mücadele için form tutmayı hedefliyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. İdman sırasında oyuncular, pas, dar alan ve taktik çalışmaları ile performanslarını artırmaya çalıştı.

Maç Bilgileri

Hatayspor ile Kayserispor, 26 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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