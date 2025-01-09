Hatayspor, Rizespor Maçında Çıkış Arıyor

Atakaş Hatayspor, Çıkış Arayışında

Trendyol Süper Lig'de 9 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, 19. haftada Mersin'de karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçında 3 puan hedefliyor. Takım, kötü gidişatı sona erdirmek için rakibini yenmeyi amaçlıyor.

Sezon Performansı ve Hedefler

Sezona teknik direktör Özhan Pulat ile başlayan, ardından Rıza Çalımbay ve sonrasında da başarılı olamayınca bağımsız bir yönetimle yola devam eden Hatayspor, 18 haftalık süreçte 17 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Düşme potasında yer alan bordo-beyazlılar, Rizespor karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

Taraftar Desteği Gerekiyor

Sportif direktör Yılmaz Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp için önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Bal, “Taraftarımıza ihtiyacımız var. Onlar bizim gücümüz,” diyerek, taraftar desteğinin önemine değindi.

Takım Kaptanı Erce'den Açıklama

Takım kaptanı Erce Kardeşler, ligdeki kötü gidişatın farkında olduklarını dile getirerek, “Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz,” şeklinde konuştu. Erce, Rizespor maçıyla birlikte seriyi başlatmayı umut ettiklerini vurguladı.

Bordo-beyazlı ekip, 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de oynanacak Rizespor karşılaşmasında 3 puan alarak ateş hattından çıkmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de 9 puanla 18. sırada bulunan Atakaş Hatayspor, 19. haftada Mersin'de konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişatı durdurmak istiyor. Hatayspor, Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol Süper Lig'de 9 puanla 18. sırada bulunan Atakaş Hatayspor, 19. haftada Mersin'de konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişatı durdurmak istiyor. Hatayspor, Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.