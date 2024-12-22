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Hatayspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u Ağırlıyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig 17. haftasında yarın Adana Demirspor'u Mersin'de konuk edecek.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:21
Hatayspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u Ağırlıyor

Hatayspor, Adana Demirspor'u Konuk Etmeye Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendoyol Süper Lig 17. haftasında, yarın Mersin'de Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele, Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maçın Detayları

Bu önemli karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Hatayspor, ligde çıktığı 15 maçta topladığı 9 puan ile 18. sırada yer alırken; geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Adana Demirspor ise 2 puan ile 19. sırada bulunuyor.

Bütün gözlerin çevrildiği bu mücadele, her iki takım için de kritik bir önem taşıyor. Hatayspor, galibiyet alarak ligdeki konumunu yükseltmek ve Adana Demirspor ise haftalar sonra gelen galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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