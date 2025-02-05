DOLAR
35,94 -0,02%
EURO
37,44 -0,25%
ALTIN
3.312,15 -0,86%
BITCOIN
3.503.280,94 1,37%

Hatayspor Taraftarları Kendi Statlarında Maç İzlemeyi Bekliyor

Hatayspor taraftarları, depremlerin ardından takımlarını yeniden kentlerinde izlemek istiyor. Kentteki statların onarılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:14
Hatayspor Taraftarları Kendi Statlarında Maç İzlemeyi Bekliyor

Hataysporlu Taraftarlar, Kente Dönüşü Bekliyor

Defne Hatayspor Taraftar Grubu Başkanı Gazel Cur, Hatay halkı ve Hatayspor taraftarları olarak takımın maçlarını kendi stadlarında izlemeyi arzuladıklarını ifade etti. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Atakaş Hatayspor'u derinden etkiledi.

Depremler sonrasında takım, 2 yıldır maçlarını Mersin'de oynamak zorunda kaldı. Hatay Şehit Habibler Stadyumu ve Osman Çalgın Tesisleri'nin hasar görmesiyle, bordo-beyazlı ekip bu süreçte zorlayıcı bir dönem geçirdi. Efsane futbolcu Christian Atsu, depremler öncesinde takımının galibiyetinde önemli bir rol oynamıştı.

Taraftarlardan Yoğun Beklenti

Taraftarlar, Hatay Stadyumu’ndaki iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasını ve takımlarını yeniden kendi şehirlerinde izleme hayalini bekliyor. Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, depremin ardından yaşananların ardından takımlarına olan özlemin arttığını belirtti. Ergin, “Statta gereken tadilatların bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Her zamanki sevdamız Hatayspor'un peşindeyiz,” diyerek duyduğu özlemi dile getirdi.

İbrahim Harbelioğlu ise, maçların Hatay'da oynanmasının takım ve kent için önemli olduğunu vurguladı. “Hatayspor'un hangi ligde olduğu önemli değil. Biz, ona gönül bağıyla bağlıyız,” dedi.

Hatayspor taraftarları, takımın bir an önce evine dönmesini dört gözle bekliyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'un...

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'un taraftarları, maçlarını 2 yıldır Mersin'de oynayan takımlarını yeni sezonda kendi statlarında izlemeyi bekliyor. Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, açıklamada bulundu.

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'un...

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'un taraftarları, maçlarını 2 yıldır Mersin'de oynayan takımlarını yeni sezonda kendi statlarında izlemeyi bekliyor. Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfaspor, Maltalı Zach Muscat'ı Kadrosuna Kattı
2
Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e Kiraladı
3
Yaşar Kemal Uğurlu Hakemlik Kariyerini Sonlandırdı
4
Milli Karateci Eray Şamdan'dan Altın Madalya İle Başarı Dalgası
5
Eski Dünya 1 Numarası Simona Halep, Kortlara Veda Etti
6
Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası İçin Hazırlanıyor
7
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 445. Resmi Maçına Çıkıyor!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı