Hatayspor Taraftarları Kendi Statlarında Maç İzlemeyi Bekliyor

Hataysporlu Taraftarlar, Kente Dönüşü Bekliyor

Defne Hatayspor Taraftar Grubu Başkanı Gazel Cur, Hatay halkı ve Hatayspor taraftarları olarak takımın maçlarını kendi stadlarında izlemeyi arzuladıklarını ifade etti. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Atakaş Hatayspor'u derinden etkiledi.

Depremler sonrasında takım, 2 yıldır maçlarını Mersin'de oynamak zorunda kaldı. Hatay Şehit Habibler Stadyumu ve Osman Çalgın Tesisleri'nin hasar görmesiyle, bordo-beyazlı ekip bu süreçte zorlayıcı bir dönem geçirdi. Efsane futbolcu Christian Atsu, depremler öncesinde takımının galibiyetinde önemli bir rol oynamıştı.

Taraftarlardan Yoğun Beklenti

Taraftarlar, Hatay Stadyumu’ndaki iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasını ve takımlarını yeniden kendi şehirlerinde izleme hayalini bekliyor. Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, depremin ardından yaşananların ardından takımlarına olan özlemin arttığını belirtti. Ergin, “Statta gereken tadilatların bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Her zamanki sevdamız Hatayspor'un peşindeyiz,” diyerek duyduğu özlemi dile getirdi.

İbrahim Harbelioğlu ise, maçların Hatay'da oynanmasının takım ve kent için önemli olduğunu vurguladı. “Hatayspor'un hangi ligde olduğu önemli değil. Biz, ona gönül bağıyla bağlıyız,” dedi.

Hatayspor taraftarları, takımın bir an önce evine dönmesini dört gözle bekliyor.

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'un taraftarları, maçlarını 2 yıldır Mersin'de oynayan takımlarını yeni sezonda kendi statlarında izlemeyi bekliyor. Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, açıklamada bulundu.

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Trendyol Süper Lig'deki temsilcisi Atakaş Hatayspor'un taraftarları, maçlarını 2 yıldır Mersin'de oynayan takımlarını yeni sezonda kendi statlarında izlemeyi bekliyor. Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, açıklamada bulundu.