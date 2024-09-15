Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Atakaş Hatayspor, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, maçı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:46
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Hatayspor'un Alanyaspor ile Beraberliği

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçı 0-0 sona erdi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıza Çalımbay'dan Maç Yorumu

Deneyimli teknik adam, maçın dengeli geçtiğini ifade ederek, "Ortada biten bir maç oldu. Az pozisyon olmasına rağmen, karşılaşma iyi bir lig maçı olarak değerlendirilebilir. Sahadaki herkes iyi bir mücadele ortaya koydu" şeklinde konuştu.

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Çalımbay ayrıca, göreve yeni geldiğini belirterek, "Bir aramız var. Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirip oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Atakaş Hatayspor'un teknik...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Atakaş Hatayspor'un teknik...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir, yerde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke (sağda) ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (solda), maç öncesi birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Fernandes (solda) Alanyaspor'dan Balkovec (29) ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Stranberg (solda) ve Vindel (99), rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Stranberg (solda) ve Vindel (99), rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Stranberg (solda) ve Vindel (99), rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile Gain Park Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor’dan Stranberg (solda) ve Vindel (99), rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

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