Hatayspor Trabzonspor Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek olan Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de karşılaşma hazırlıklarına devam ediyor.

İdmanlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı. Dar alan çalışmasının yapıldığı antrenman toplamda 1 saat 25 dakika sürdü.

Günde İki Antrenman

Hatay ekibi, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarına günde çift idmanla devam edecek.