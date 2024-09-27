Hatayspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bay geçecek olan Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile yapacağı maça hazırlıklarını Mersin'de sürdürüyor.
İdman Detayları
Kulübün resmi açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
İdman, dar alan ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla zenginleştirildi ve toplamda 1 saat 35 dakika sürdü.
Devam Eden Hazırlıklar
Bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın da devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Joelson Fernandes de katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Joelson Fernandes de katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Joelson Fernandes de katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Joelson Fernandes de katıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Joelson Fernandes de katıldı.