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Hatayspor'un Antalyaspor Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Hatayspor, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:45
Hatayspor'un Antalyaspor Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Hatayspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü dış sahada karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Yoğun Antrenman Programı

Kulübün yaptığı açıklamada belirtildiğine göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Taktik Çalışmalar Yapıldı

Takım, savunma, orta saha ve hücum oyuncuları olmak üzere üç gruba ayrılmış ve Antalyaspor karşılaşması için taktik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu antrenman toplamda 1 saat 45 dakika sürmüştür.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda bulunan sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Abdulkadir Parmak da katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda bulunan sahada sürdürdü. Antrenmana futbolculardan Abdulkadir Parmak da katıldı.

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