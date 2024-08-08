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Hatayspor'un Hedefi: Mücadeleci Bir Takım Oluşturmak

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, takımın mücadele ve karakter odaklı oyun felsefesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:25
Hatayspor'un Hedefi: Mücadeleci Bir Takım Oluşturmak

Hatayspor'un Mücadeleci Vizyonu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, mücadele ruhunu ön planda tutan bir takım oluşturma hedeflerini açıkladı. Pulat, takımın hala gelişim aşamasında olduğunu ve bu sezon taraftarlara keyif verecek bir futbol sergilemeyi arzu ettiklerini belirtti.

Başarılı Bir Kamp Süreci

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampın takım için önemli olduğunu ifade eden Pulat, "Kampta istenilen çalışmaları başarıyla tamamladık. Yoğun antrenman temposu ve hazırlık maçları ile eksikliklerimizi gideriyoruz," dedi.

Taraftarlara Söz Verdi

Pulat, "Her takım lige yüzde 100 başlamaz. Biz de bu yolda ilerlemeyi planlıyoruz. Amacımız, haftalar ilerledikçe tam formumuzu bulmak ve sakatlık yaşanmadan, hem skor alabilen hem de mücadele eden bir ekip olarak lige girmek," diyerek hedeflerini sıraladı.

Galatasaray Maçı Öncesi Mesajlar

Hatayspor'un yeni sezonun ilk maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacağını hatırlatan Pulat, "Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Galatasaray maçı için taraftarımıza layık, iyi bir oyun sergilemek için sahada elimizden geleni yapacağız," dedi.

Takımın Geleceği İçin Umutlu

Pulat, mevcut kadroyu büyük ölçüde koruduklarını belirterek, "Takıma 3 veya 4 yeni oyuncu eklemeyi planlıyoruz. Amacımız, düşme korkusu yaşamayan ve taraftarını mutlu eden bir takım oluşturmak. Hatayspor'un fair play ruhunu yaşatmak istiyoruz," ifadesini kullandı.

Depremzedelere Destek Mesajı

Özhan Pulat, 6 Şubat 2023'teki depremlerle etkilenen Hatay halkına moral vermek için mücadele edeceklerini belirterek, "Taraftarlarımızı mutlu etmek için her maça azimle çıkacağız," dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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