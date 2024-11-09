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Hatayspor'un Hedefi: Yukarıya Doğru İvme

Atakaş Hatayspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Gaziantep FK galibiyeti sonrası takımın ivme kazanacağına inandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:10
Hatayspor'un Hedefi: Yukarıya Doğru İvme

Atakaş Hatayspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Albayrak, takımının performansından memnun olduğunu belirterek, öncelikle şükrettiğini dile getirdi.

Albayrak, Mersin Stadı'nda gerçekleştirilen maçın ardından verdiği röportajında, "Çok basit hatalar yaparak mağlup olduğumuz maçlar var ama bugün Allah'a şükürler olsun ki 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı. Galibiyetin ardından takımının geleceği için umutlu olduğuna dikkat çekti.

Gelecek günlerde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününesine de değinen Albayrak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını belirtti.

Maç boyunca oyuna hakim olduklarını vurgulayan Albayrak, "Üç gol attık, yeteri kadar gol pozisyonuna girdik. Çok net kaçırdığımız pozisyonlar var," dedi. Ayrıca, "Peş peşe alınacak 2-3 galibiyet bir anda sizi ligin ortalarına taşıyabiliyor" diyerek takımın peş peşe galibiyetler almasının önemine dikkat çekti.

Albayrak, zorlu şartlarda mücadele ettiklerini ve antrenman alanlarının kısıtlı olduğunu vurgularken, "Tesis yeterli değil ama bütün bunlara rağmen oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sezon başından beri antrenmanlarda inanılmaz mücadele ediyorlar. Bugün onun semeresini aldık" şeklinde konuştu.

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