Hatayspor'un olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde planlanan genel kurula, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı; ancak toplantı için gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun 16 Ekim Perşembe günü bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyuruldu.

Başkan Hikmet Çinçin'in değerlendirmesi

Başkan Hikmet Çinçin, yaptığı konuşmada kongrede seçilecek olan ismin takımın mevcut durumunu kurtaramayacağını savundu. Çinçin, Hatayspor'a herkesin el uzatması gerektiğini vurgulayarak, "Burada çözüm şehrin büyüklerinde, Büyükşehir Belediyesinde, Hatay Valisinde ve bölge milletvekillerinde" dedi.

Çinçin ayrıca kongrede aday olmadığını ve hiçbir adaya destek vermediğini kaydetti.

