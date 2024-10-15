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Hatayspor'un Sivasspor Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun antrenmanlar yapılıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:29
Hatayspor'un Sivasspor Maçına Hazırlıkları Devam Ediyor

Hatayspor, Sivasspor Maçına Yoğun Çalışmalarla Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten elde edilen bilgilere göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay önderliğinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Bu idmanda oyuncular, pas drili ve dar alan çalışmaları yaparak kondisyonlarını artırdılar. Kaleciler ise bir süre takımdan ayrı antrenman gerçekleştirdi.

Maç Detayları

Hatayspor, Sivasspor ile 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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