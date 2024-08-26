Hatayspor'un Teknik Direktörü Özhan Pulat, Antalyaspor Maçını Değerlendirdi

Hatayspor, Antalyaspor'a Deplasmanda Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Atakaş Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrasında Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, bireysel hatalara dayanarak takım oyununa dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Özhan Pulat'ın Açıklamaları

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Pulat, maçın ilk kısmında planladıkları gibi her şeyin gittiğini belirterek, "İlk yarı 2-0 önde iken rahat bir şekilde ikinci yarıya çıktık. Ancak, Antalyaspor'un baskısına karşı savunma yapmamız gerektiğinden haberimiz vardı," dedi.

Pulat, ayrıca, "Maç boyunca pek çok talihsiz bireysel hata yaptık. Bu hatalar, hem oyuncularımızdan hem de hakemlerden kaynaklanabiliyor. Özellikle aleyhimize verilen penaltılar bizimkilerden çok daha rahat bir şekilde değerlendiriliyor, bu da oldukça can sıkıcı," şeklinde konuştu.

Hakem Yönetimi Üzerine Eleştiriler

Hatayspor'un teknik direktörü, hakem yönetiminin ilk yarı ve ikinci yarıda farklı olduğunu savunarak, "Bunun nedenlerini biraz araştırmalısınız. Takım olarak mücadele etmek zorundayız ve bu tür durumlarla başa çıkmayı öğrenmeliyiz." dedi.

Pulat, sözlerini rakip takımın başarısını tebrik ederek sonlandırırken, "Bu bireysel hatalardan çok daha takım oyununa dönüşmeliydik. Son anda kazanılan penaltının VAR tarafından iptal edilmesi bizi derinden etkiledi," diye ekledi. Ayrıca, ileriye dönük yapacakları transferlerle Süper Lig'deki varlıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.