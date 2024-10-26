Hatayspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yenilgi Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Hatayspor-Kayserispor Maçının Ardından

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Bellona Kayserispor ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Mersin Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında, takımının yenilgisinden dolayı üzüntü duyduğunu ve bu süreçte daha fazla çalışacaklarını belirtti.

Bireysel Hatalar Üzerine

Çalımbay, göreve geldiği günden bu yana beşinci maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, bu karşılaşmalarda genellikle bireysel hatalardan goller yediklerini vurguladı. "Futbol, hatalar oyunu. Hatalar, maalesef bizimle sürekli oldu. Her maçta yediğimiz gollerde bireysel hatalar önemli rol oynadı" diyen Çalımbay, sezon öncesi milli takım arasıyla birlikte geç dönem transferleri yaşadıklarını da dile getirdi.

Daha Fazla Çalışma Vurgusu

Yenilgi sonrası daha fazla çalışacaklarını vurgulayan Çalımbay, "İyi pozisyonlara girdik ama bunları değerlendiremedik. Bu maçta ilk dakikalarda iki önemli fırsatı kaçırdık. Birini atsaydık, olay farklı olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok; devam edeceğiz. Çünkü bu bizim işimiz. Takımımızı kesinlikle daha iyi bir yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Aboubakar Değerlendirmesi

Bir gazetecinin Vincent Aboubakar hakkında sorduğu soruya Çalımbay, futbolcunun kariyerine ve yeteneklerine saygı duyduklarını belirtti. Ancak Aboubakar'ın şu anda istenen seviyede olmadığını kaydeden Çalımbay, "O, biraz daha kendisiyle ilgili beklentimizi karşılasa süper olacak" dedi. Çalımbay, milli takıma giden Aboubakar’ın formunu etkilediğini ekledi ve gelecekteki performansının daha iyi olmasını umduğunu ifade etti.