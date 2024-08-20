Hatayspor ve Kasımpaşa Arasında Beraberlik: Teknik Direktörlerden Değerlendirme

Hatayspor-Kasımpaşa Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Hatayspor'un Teknik Direktörü Özhan Pulat Açıklamalarda Bulundu

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Özhan Pulat, takımının son dakikada puanı kaybetmediğini vurgulayarak, "Bu takım yarın için önemli ders kazandı," dedi. Pulat, karşılaşmada rakibin savunma arkasına sarkmalarını etkili bir şekilde engellediklerini belirtti.

"Ceza sahasında yeterince aksiyon gösterdik ama net goller kaçırdık," diyen Pulat, ekibinin maç üzerinde iyi çalıştığını ifade etti. "Ekibimle beraber 14-15 saat boyunca 'Rakibi nasıl ekarte ederiz, skor nasıl alırız' konusunda çalışıyoruz. Bu takım son dakikada 3 puanı kaybetmedi, yarın için önemli dersler kazandı. Bu ligde Hatayspor, genç oyuncularıyla keyifli futbol izlettirecek," şeklinde konuştu.

Kasımpaşa'nın Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak'ın Değerlendirmesi

Barış Kanbak, sıcak hava koşullarında zorlu bir maç geçirdiklerini belirterek, "İlk yarıda kontrollü bir oyun oynamayı hedefledik ancak rakibe fazla topla oynama şansı verdik," dedi. Maçın ikinci yarısında geri düştükten sonra daha fazla risk aldıklarını belirten Kanbak, "Son 10 dakikada daha baskılı oynadık. İkinci yarıda rakibimizle karşılaştırıldığında topla oynamaya çalıştık, ama sonuca gidemediğimiz için şanslıydık," ifadelerini kullandı.

Kanbak, "Böyle hava şartlarında iki takım için 1 puan iyi, kaybetmediğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki hafta daha iyi performans göstererek devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.