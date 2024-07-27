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Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İlk Turda Galip Geldi

Milli boksör Hatice Akbaş, olimpiyatlarda ilk turu geçerek son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:42
Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İlk Turda Galip Geldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Başladı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde büyük bir başarı elde etti. North Paris Arena’da gerçekleştirilen kadınlar 54 kilo boks müsabakasında, Büyük Britanyalı rakibi Charley Davison ile karşılaşan Akbaş, zorlu mücadelede 3-2'lik skorla galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Bir Üst Tura Yükseldi

Hatice Akbaş, 30 Temmuz Salı günü son 16 turundaki maçına çıkacak. Milli sporcumuzun bu başarısı, Türkiye'nin olimpiyat tarihine bir yenilik daha ekledi.

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