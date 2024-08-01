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Hatice Akbaş, Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde rakibini yenerek madalyayı garantiledi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:51
Hatice Akbaş, Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

Milli boksör Hatice Akbaş, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'i çeyrek finalde 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı Finale Yükseliş

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan North Paris Arena'da gerçekleştirilen kadınlar 54 kilo çeyrek final mücadelesinde Hatice, gösterdiği etkileyici performansla madalyayı garantiledi.

Bakan Bak'tan Tebrik

Bu önemli karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer de salonda takip etti. Müsabaka sonrası Bakan Bak, Hatice ve milli takım antrenörlerine başarıları için tebriklerini iletti.

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