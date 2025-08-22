Hatice Gökçe Emir'ten Tarihi Başarı: Ritmik Cimnastikte Dünya Şampiyonası Finali

ezilya'daki organizasyonda hem çember hem genel tasnifte finale kalan milli sporcu gurur verici bir başarı elde etti

Hatice Gökçe Emir, ezilya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonasında hem çember hem de genel tasnifte finale kalarak Türk cimnastiğinde bir ilke imza attı. Başarısı, ülke spor gündeminde geniş yankı buldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Gökçe Emir, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı bayrağı temsil ettiğini ifade etti. Uzun yılların emeğinin karşılığını aldığını vurgulayan milli sporcu, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emir sözlerinde, "Uzun yıllar çok emek verdim ve çok çalıştım. Bunun karşılığını aldığım için mutlu ve gururluyum" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, başarısında yanındaki desteğin önemine değinerek, "Bu yolda beni destekleyen aileme, Türkiye Cimnastik Federasyonuna ve kulübüm, Şavkar Cimnastik Spor Kulübüne çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hatice Gökçe; top, çember, kurdele ve labut aletlerinden oluşan genel tasnifte 82.700 puan, çember aletinde ise 28.500 puanla finale yükselerek bireysel alet ve genel tasnif finallerinde Türkiye'yi temsil edecek ilk sporcu oldu.