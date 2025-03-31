Hatipoğlu: Fenerbahçe derbisinin Favorisi Galatasaray

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakipleriyle yapacakları karşılaşmada, takımının güçlü bir performans sergileyeceğini belirtti.

Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Çarşamba günkü derbiden alnımızın akıyla çıkacağız. Maçın favorisi Galatasaray'dır. Taraftarımızın desteğiyle bu turu geçip kupayı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Hakem Cihan Aydın atanması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, "Bir Türk hakemimiz açıklandı. Galatasaray olarak, Türk, yabancı hakem ayrımına gitmiyoruz; sadece iyi hakem istiyoruz" diyerek, atamanın arkasındaki tartışmalara atıfta bulundu.

Özellikle Acun Ilıcalı üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hakemin adaletli davranması en önemli konudur. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramamışlar, ayrıcalık peşinde koşmuşlardır. Bu durum kamuoyuna net bir şekilde gösterildi."

Hatipoğlu, Cihan Aydın'ın önceki maçlardaki performansına dikkat çekerek, "Bu sezon hakem Cihan Aydın'ın görev aldığı 3 maçın 2'sinde puan kaybettik. Bu durum tesadüf değilse, kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Cihan Aydın genç bir hakem, bu baskıları kaldırabilir mi? Umarım herkesin beklediği gibi tarafsız ve adil bir maç yönetir" diyerek, hakemin kalitesine dair endişelerini dile getirdi.

Son olarak, Hatipoğlu, "İyi olduğumuza ve maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Yeter ki saha dışı olaylarla engellenmeyelim" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.