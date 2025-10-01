Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Başlıyor

10 m havalı tüfek ve tabanca müsabakaları 2-4 Ekim'de İstanbul Selectum City Ataşehir'de yapılacak. Türkiye'yi Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Mustafa İnan, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı temsil edecek.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:09
Avrupa'nın en iyi atıcıları Selectum City Ataşehir'de buluşuyor

Avrupa Atıcılık Konfederasyonu'nun prestijli organizasyonu Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Liginin müsabakaları, yarın İstanbul'da başlıyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyon 10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca disiplinlerinde düzenlenecek. Müsabakalar 2-4 Ekim tarihlerinde Selectum City Ataşehir'de yapılacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ise şunlar: Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Mustafa İnan, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı.

Yarışmalar, Avrupa'nın önde gelen atıcılarını bir araya getirerek hem yüksek düzeyde rekabet hem de uluslararası deneyim fırsatı sunacak.

