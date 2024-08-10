Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Batman Petrolspor'un Bolu Kampını Ziyaret Etti

Bakan Şimşek'in Batman Petrolspor Ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Batman Petrolspor takımının Bolu'daki kampını ziyaret etti. Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Şimşek; Bolu Valisi Erkan Kılıç, Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, futbolcularla bir araya geldi.

Antrenman İzleme ve Başarı Dilekleri

Bakan Şimşek, ziyaret sırasında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti ve takımın antrenmanını izledi. Futbolculara, yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu. Bu ziyaret, Batman Petrolspor'un sezon öncesindeki motivasyonunu artırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Batman Petrolspor takımına ziyarette bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Batman Petrolspor takımına ziyarette bulundu.