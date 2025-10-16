Hekimoğlu'ndan Niğde'ye Ziyaret: Özel Boks Turnuvası İçin Salon İncelemesi

Hekimoğlu'ndan Niğde'ye ziyaret: Turnuva öncesi salon incelemesi

Federasyon Başkanı, organizasyon hazırlıklarını yerinde denetledi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek özel boks turnuvası öncesi karşılaşmaların oynanacağı salonu ziyaret etti.

Hekimoğlu, Niğde 5 Şubat Şehir Stadı'ndaki salonu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Hekimoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlenecek turnuvaya yaklaşık 11 ilden 70 sporcunun katılacağını söyledi.

Hekimoğlu, "Kendilerini tebrik ediyorum. Niğde'ye hayırlı olsun. Biz de kendilerine destek olmak amacıyla geldik. 3-4 gün boyunca sürecek olan bir turnuva bu. Çok güzel bir turnuva olacak. Boks sporumuza faydası olacak. Yarının gençleri buradan yetişecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek boks turnuvası salonunu ziyaret etti.