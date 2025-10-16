Hekimoğlu'ndan Niğde'ye Ziyaret: Özel Boks Turnuvası İçin Salon İncelemesi

Suat Hekimoğlu, Niğde'deki salonu inceledi; yaklaşık 11 ilden 70 sporcunun katılacağı özel boks turnuvası 3-4 gün sürecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 18:41
Hekimoğlu'ndan Niğde'ye Ziyaret: Özel Boks Turnuvası İçin Salon İncelemesi

Hekimoğlu'ndan Niğde'ye ziyaret: Turnuva öncesi salon incelemesi

Federasyon Başkanı, organizasyon hazırlıklarını yerinde denetledi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek özel boks turnuvası öncesi karşılaşmaların oynanacağı salonu ziyaret etti.

Hekimoğlu, Niğde 5 Şubat Şehir Stadı'ndaki salonu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Hekimoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlenecek turnuvaya yaklaşık 11 ilden 70 sporcunun katılacağını söyledi.

Hekimoğlu, "Kendilerini tebrik ediyorum. Niğde'ye hayırlı olsun. Biz de kendilerine destek olmak amacıyla geldik. 3-4 gün boyunca sürecek olan bir turnuva bu. Çok güzel bir turnuva olacak. Boks sporumuza faydası olacak. Yarının gençleri buradan yetişecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek boks turnuvası salonunu...

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek boks turnuvası salonunu ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek boks turnuvası salonunu...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatayspor'da Ethem Çakır Kulüp Başkanı Seçildi
2
İbrahim Alkun Son Yolculuğuna Uğurlandı — Fenerbahçe Yönetimi Törende
3
Erhan Erentürk: 'Gençlerbirliği artık evim' — Taraftarla gönül bağı
4
Golbol'da Çifte Zafer: Kadın ve Erkek Milli Takımlar 2025 Avrupa Şampiyonu Olarak Yurda Döndü
5
Varol Demirköse Macaristan'da 78 Kilo'da Altın Peşinde
6
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor, Legia Varşova Önünde İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı
7
Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?