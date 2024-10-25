Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası: Beykoz Belediyespor Zorlu Bir Maç Geçirdi

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Maç Sonucu

Beykoz Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında, Romanya'nın CS Minaur takımına konuk oldu. Maç sonuçlandı ve temsilcimiz maçı 44-30 kaybetti.

İlk Yarıda Ev Sahibinin Üstünlüğü

Müsabakanın ilk yarısında ev sahibi CS Minaur, 20-16’lık skor ile öne geçti. Beykoz ekip için bu skor, ikinci yarıda daha zorlu bir mücadeleye işaret ediyordu.

Rövanş Maçı

İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın itibarıyla TSİ 18.00'de yine Romanya'da gerçekleştirilecek. Beykoz Belediyespor'un, bu zorlu deplasmanda alacağı sonuç merakla bekleniyor.