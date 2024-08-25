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Hentbol Erkekler Süper Kupa Maçı Öncesi Kaptanlardan Açıklamalar

Beşiktaş ve Spor Toto kaptanları, Süper Kupa maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:31
Hentbol Erkekler Süper Kupa Maçı Öncesi Kaptanlardan Açıklamalar

Hentbol Erkekler Süper Kupa Maçına Doğru

Beşiktaş ve Spor Toto'nun mücadele edeceği Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesi, takımların kaptanları bir basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş Kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu'ndan Açıklamalar

Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Umarım güzel bir maç olur. Fair-play kuralları içerisinde hak eden kazansın. Geçen seneye göre %80 aynı takımız, antrenörümüz aynı ve sistemimizde bir değişiklik yok. Bu sene daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Spor Toto'nun da daha iyi bir takım olduğunu görüyorum. İki takım da etkili ataklar yapıyor. Daha iyi hücum eden takımın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın isminin geçtiği her yerde hedef şampiyonluk ve kupa kaldırmaktır. Bu sene Beşiktaş’ta 22. yılım. Bu yıl 3 kupaya da talibiz, bir de Avrupa kupasını istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Spor Toto Kaptanı Alp Eren Pektaş'ın Değerlendirmeleri

Alp Eren Pektaş, Spor Toto'nun kaptanı olarak, "Kadro yapısı ve transfer hamleleriyle Beşiktaş favori. Hentboldaki güncel değişiklikleri yakalamaya çalışıyoruz. Bu maçın sonucunu kimse tahmin edemez. Sezonun ilk maçı olması önemli. Umarım rekabetçi bir maç olur. Ankara ekibi olarak iddialıyız ve elimizde bir süper kupa, bir şampiyonluk kupamız var. Bu kupaya da adayız. Avrupa kupası için de elimizden geleni yapacağız," dedi.

Maç Bilgileri

Hentbol Erkekler Süper Lig ve HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Spor Toto arasında gerçekleşecek mücadele, yarın THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol...

Beşiktaş ile Spor Toto'nun THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaşacağı Hentbol Erkekler Süper Kupa maçı öncesinde, Beşiktaş kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu (sağda) ile Spor Toto kaptanı Alp Eren Pektaş (solda) basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından takım kaptanları kupa ile fotoğraf çektirdi.

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