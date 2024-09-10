Hentbol Erkekler Süper Lig 2. Haftası Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig 2. Haftası Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. hafta mücadeleleri bugün oynanan son maçla tamamlandı. Haftanın kapanış karşılaşmasında DEPSAŞ Enerji As, Beykoz Belediyespor'u deplasmanda 40-34 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

2. Haftanın Diğer Sonuçları

Ligin 2. haftasında gerçekleşen diğer karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:

Köyceğiz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor: 27-34

- Mihalıççık Belediyespor: 27-34 Güneysu - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-32

- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-32 Konya Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor: 34-30

- Rize Belediyespor: 34-30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 22-42

- Nilüfer Belediyespor: 22-42 Spor Toto - Beşiktaş: 29-30

- Beşiktaş: 29-30 Beykoz Belediyespor - DEPSAŞ Enerji As: 34-40

Bu sonuçlarla birlikte Hentbol Erkekler Süper Lig'deki heyecan devam ediyor. Ligin 3. haftasında takımların nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merakla bekleniyor.