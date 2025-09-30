Hentbol Erkekler Süper Lig: 7. Hafta Maçları Yarın

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları 1 Ekim'de oynanacak; Türkiye Hentbol Federasyonu programı ve saatleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:27
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları yarın oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 7. haftanın programı şöyle:

Maç Programı (Yarın: 1 Ekim)

14.00 Rize Belediyespor - Beşiktaş (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Giresunspor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Depsaş Enerji As (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor - Güneysuspor (Recep Şahin Göktürk Spor Salonu)

17.00 Ankara Hentbol - Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

19.00 İstanbul Gençlikspor - Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

