Hentbol Erkekler Süper Lig: 7. Hafta Maçları Yarın

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. Hafta Maçları Yarın

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları yarın oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 7. haftanın programı şöyle:

Maç Programı (Yarın: 1 Ekim)

14.00 Rize Belediyespor - Beşiktaş (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Giresunspor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Depsaş Enerji As (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor - Güneysuspor (Recep Şahin Göktürk Spor Salonu)

17.00 Ankara Hentbol - Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

19.00 İstanbul Gençlikspor - Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)