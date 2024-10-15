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Hentbol Erkekler Süper Lig 7. Haftası Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maç sonuçları belli oldu. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 15.10.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:43
Hentbol Erkekler Süper Lig 7. Haftası Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. Hafta Maçları Sona Erdi

2023-2024 sezonuna hızlı bir giriş yapan Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Bu hafta oynanan maçlar oldukça çekişmeli geçti. İşte maç sonuçları:

Maç Sonuçları

  • Nilüfer Belediyespor - Güneysu: 40 - 36
  • Rize Belediyespor - Beşiktaş: 27 - 52
  • DEPSAŞ Enerji As - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 43 - 34
  • Beykoz Belediyespor - Spor Toto: 44 - 35
  • Konya Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor: 31 - 30
  • Mihalıççık Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35 - 31

Lig, bu heyecan verici sonuçlarla birlikte tüm hızıyla devam ederken, takımların performansları da dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftalarda oynanacak maçların sonuçları merakla bekleniyor.

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