Hentbol Erkekler Süper Lig 7. Haftası Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. Hafta Maçları Sona Erdi
2023-2024 sezonuna hızlı bir giriş yapan Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Bu hafta oynanan maçlar oldukça çekişmeli geçti. İşte maç sonuçları:
Maç Sonuçları
- Nilüfer Belediyespor - Güneysu: 40 - 36
- Rize Belediyespor - Beşiktaş: 27 - 52
- DEPSAŞ Enerji As - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 43 - 34
- Beykoz Belediyespor - Spor Toto: 44 - 35
- Konya Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor: 31 - 30
- Mihalıççık Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35 - 31
Lig, bu heyecan verici sonuçlarla birlikte tüm hızıyla devam ederken, takımların performansları da dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftalarda oynanacak maçların sonuçları merakla bekleniyor.