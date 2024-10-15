Hentbol Erkekler Süper Lig 7. Haftası Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. Hafta Maçları Sona Erdi

2023-2024 sezonuna hızlı bir giriş yapan Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Bu hafta oynanan maçlar oldukça çekişmeli geçti. İşte maç sonuçları:

Maç Sonuçları

Nilüfer Belediyespor - Güneysu: 40 - 36

- Güneysu: 40 - 36 Rize Belediyespor - Beşiktaş: 27 - 52

- Beşiktaş: 27 - 52 DEPSAŞ Enerji As - Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 43 - 34

- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 43 - 34 Beykoz Belediyespor - Spor Toto: 44 - 35

- Spor Toto: 44 - 35 Konya Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor: 31 - 30

- Köyceğiz Belediyespor: 31 - 30 Mihalıççık Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35 - 31

Lig, bu heyecan verici sonuçlarla birlikte tüm hızıyla devam ederken, takımların performansları da dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftalarda oynanacak maçların sonuçları merakla bekleniyor.