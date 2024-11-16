Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. Hafta Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. Haftada Önemli Gelişmeler

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası, üç heyecan dolu karşılaşma ile başladı. Bu hafta dikkatleri üzerine çeken maçta lider Beşiktaş, Beykoz Belediyespor ile 31-31 berabere kaldı ve bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

Maçın Detayları

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, Beşiktaş ilk yarıyı 18-14 önde tamamlamasına rağmen, sonucun berabere bitmesi liderliğini sürdürmesine rağmen şok etkisi yarattı.

Haftanın Diğer Maçları

Bugün gerçekleştirilen diğer karşılaşmalarda ise şu sonuçlar elde edildi:

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto: 30-37

- Spor Toto: Güneysu - Köyceğiz Belediyespor: 37-39

Hentbol Erkekler Süper Lig'de yarın iki mücadele daha oynanacak. Lig heyecanını takip etmeye devam edin!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.