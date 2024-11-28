Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. Haftanın Açılış Maçı Yarın

Hentbol: Erkekler Süper Lig 12. Haftası Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama doğrultusunda, haftanın açılış maçında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi konuk edecek.

Haftanın Programı

Ligde bu hafta oynanacak maçlar ise şu şekilde:

Yarın: 19.00 Nilüfer Belediyespor - DEPSAŞ Enerji (Üçevler)

19.00 Nilüfer Belediyespor - DEPSAŞ Enerji (Üçevler) 30 Kasım Cumartesi:

15.00 Spor Toto - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)



16.00 Beykoz Belediyespor - Rize Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)



17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

2 Aralık Pazartesi:

13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Güneysu (Celal Atik)

11 Aralık Çarşamba:

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Beşiktaş (Köyceğiz)

Haydi hentbol severler, takımlarınızı desteklemek için hazır olun!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.