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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. Hafta Heyecanı Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. hafta maçları, yarın iki karşılaşmayla start alacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:03
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. Hafta Heyecanı Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. Hafta Maçları Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu'na 14. hafta maçları ile devam ediliyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14. haftanın mücadeleleri yarın iki kritik karşılaşmayla başlayacak.

14. Hafta Maç Programı

Yarın, Güneysu-Beşiktaş maçı saat 14.00'te Güneysu'da, Konya Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As karşılaşması ise saat 17.00'de Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.

15 Aralık Pazar günü ise hayranları heyecanlandıracak üç karşılaşma gerçekleşecek:

  • 14.00 Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor (Köyceğiz)
  • 15.00 Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
  • 17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

Hafta, 16 Aralık Pazartesi günü Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı ile devam edecek. Bu karşılaşma saat 17.00'de Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Hentbol severler, bu haftaki maçlar için sabırsızlanıyor. Takımları desteklemek için stadyumlarda bulunarak bu heyecan dolu mücadeleleri izlemeyi unutmayın!

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