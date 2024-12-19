Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. Haftanın Programı Açıklandı

Hentbol: Haftanın Programı
Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu'nda 15. hafta, yarın gerçekleştirilecek bir maçla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15. haftanın programı şöyle belirlendi:
Yarın Oynanacak Maç
18.00 - Nilüfer Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
21 Aralık Cumartesi:
13.00 - Rize Belediyespor - Spor Toto (Güneysu)
15.00 - Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 - DEPSAŞ Enerji As - Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
22 Aralık Pazar:
14.00 - Mihalıççık Belediyespor - Güneysu (Porsuk)
16.00 - Beykoz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (R. Şahin Koktürk)