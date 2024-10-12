Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'dan Önemli Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Zorlu Mücadele

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Güneysu ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İlk Yarıda Yakın Rekabet

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takım olan Nilüfer Belediyespor'un 17-15 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, maçı 40-36'lık skorla kazanmayı başardı.

Önemli 3 Puan

Bu galibiyet, Nilüfer Belediyespor için ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu. Takım, haftayı moral bulmuş bir şekilde kapadı.