Hentbol Erkekler Süper Ligi 2024-25 Sezonu 'Vedat Pars Sezonu' Olacak

Hentbol Erkekler Süper Ligi 'Vedat Pars Sezonu' İle Devam Edecek

Hentbol Erkekler Süper Ligi, 2024-25 sezonuna merhaba derken, bu yılki sezonun adı 'Vedat Pars Sezonu' olarak belirlendi. Bu isim, merhum Beşiktaş Rezerv Hentbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Vedat Pars'ın anısını yaşatmak amacıyla seçildi.

Federasyondan Açıklama Geldi

Türkiye Hentbol Federasyonu, yönetim kurulunun aldığı karar gereğince ligin bu sezonunun 'Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu' olarak düzenleneceğini duyurdu.

Vedat Pars’ın Hentbola Katkısı

1993 yılından itibaren Türk hentboluna önemli katkılarda bulunan Vedat Pars (Valery Parshkov), 3 Aralık 2023'te yaşadığı rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırılmış ve iki gün sonra hayata veda etmiştir. Sporculuk ve antrenörlük kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Pars, genç nesillere örnek teşkil etmektedir.