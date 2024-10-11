Hentbol Heyecanı: Haftanın Maç Programı

Hentbol: Haftanın Programı
Erkekler Süper Lig'in 7. haftasına ve Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasına dair maç programı açıklandı.
Erkekler Süper Lig Programı
Yarın:
- 13.00 - Nilüfer Belediyespor vs Güneysu (Üçevler)
13 Ekim Pazar:
- 13.00 - Rize Belediyespor vs Beşiktaş (Yenişehir)
- 17.00 - DEPSAŞ Enerji As vs Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
- 17.00 - Beykoz Belediyespor vs Spor Toto (R. Şahin Koktürk)
14 Ekim Pazartesi:
- 17.00 - Konya Büyükşehir Belediyespor vs Köyceğiz Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)
15 Ekim Salı:
- 18.00 - Mihalıççık Belediyespor vs İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
Kadınlar Süper Lig Programı
Yarın:
- 16.00 - Adasokağı vs İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
14 Ekim Pazartesi:
- 16.00 - Görele Belediyespor vs Yenimahalle Belediyespor (13 Şubat)
16 Ekim Çarşamba:
- 14.00 - Ortahisar Belediyespor vs Kırşehir Belediyespor (Beşirli)
- 15.00 - Anadolu Üniversitesi vs Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
17 Ekim Perşembe:
- 18.00 - Bursa Büyükşehir Belediyespor vs Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)
Hentbol severler, bu heyecan dolu maçları kaçırmayın!