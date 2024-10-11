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Hentbol Heyecanı: Haftanın Maç Programı

Hentbol Süper Lig'lerinde erkekler ve kadınlar için program açıklandı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 11.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:59
Hentbol Heyecanı: Haftanın Maç Programı

Hentbol: Haftanın Programı

Erkekler Süper Lig'in 7. haftasına ve Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasına dair maç programı açıklandı.

Erkekler Süper Lig Programı

Yarın:

  • 13.00 - Nilüfer Belediyespor vs Güneysu (Üçevler)

13 Ekim Pazar:

  • 13.00 - Rize Belediyespor vs Beşiktaş (Yenişehir)
  • 17.00 - DEPSAŞ Enerji As vs Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
  • 17.00 - Beykoz Belediyespor vs Spor Toto (R. Şahin Koktürk)

14 Ekim Pazartesi:

  • 17.00 - Konya Büyükşehir Belediyespor vs Köyceğiz Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

15 Ekim Salı:

  • 18.00 - Mihalıççık Belediyespor vs İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

Kadınlar Süper Lig Programı

Yarın:

  • 16.00 - Adasokağı vs İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

14 Ekim Pazartesi:

  • 16.00 - Görele Belediyespor vs Yenimahalle Belediyespor (13 Şubat)

16 Ekim Çarşamba:

  • 14.00 - Ortahisar Belediyespor vs Kırşehir Belediyespor (Beşirli)
  • 15.00 - Anadolu Üniversitesi vs Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

17 Ekim Perşembe:

  • 18.00 - Bursa Büyükşehir Belediyespor vs Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)

Hentbol severler, bu heyecan dolu maçları kaçırmayın!

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