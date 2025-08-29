Hentbol Kadınlar Süper Kupa Yarı Finalleri Ankara'da
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) duyurusuna göre, yeni sezonun kadınlardaki ilk kupası Süper Kupa heyecanı hafta sonu iki gün THF Tesisleri'nde yaşanacak. Karşılaşmalar THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Maçlar TRT Spor Yıldız ve TRT Tabii Platformu aracılığıyla canlı yayınlanacak.
Yarı Final Programı
Yarın:
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor
18.00 Üsküdar Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak
Finale yükselen takımlar, 31 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de Hentbol Kadınlar Süper Kupa finalinde karşılaşacak.