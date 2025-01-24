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Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. Hafta Programı Belli Oldu

Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:31
Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. Hafta Programı Belli Oldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. Haftasında Heyecan Doruğa Çıkıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta maçlarını açıkladı.

Yarın başlayacak olan maçlar, hentbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak. İşte haftanın programı:

Haftanın Maç Takvimi

  • Yarın:
  • 14.00 Ortahisar Belediyespor - Üsküdar Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)
  • 14.00 Kırşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Kırşehir)
  • 17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Üçevler)
  • 26 Ocak Pazar:
  • 15.00 Anadolu Üniversitesi - Armada Praxis Yalıkavak (Porsuk)
  • 19.30 Görele Belediyespor - Adasokağı (13 Şubat)

Hentbol liginde son dönemdeki performanslarıyla dikkat çeken takımlar, bu haftaki karşılaşmalarda galibiyet için mücadele edecek. Tüm maçların ardından ligdeki puan durumu ve takımların sıralaması merakla bekleniyor. Hentbolseverlerin gözleri, bu hafta oynanacak maçların üzerinde olacak.

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