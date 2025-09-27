Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Yarın Başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Programı
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları yarın oynanacak maçla başlayacak.
Maç Takvimi
Yarın — 17.00: MC Sistem Yurdum - Yenimahalle Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
1 Ekim Çarşamba — 17.00: Bursa Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)
8 Ekim Çarşamba — 16.00: Üsküdar Belediyespor - Odunpazarı (Çamlıca)
8 Ekim Çarşamba — 17.00: Ortahisar Belediyespor - Göztepe (Beşirli)
Haftanın sonuçları ve detaylar Türkiye Hentbol Federasyonu resmi açıklamalarında takip edilebilir.