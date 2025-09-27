Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Yarın Başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta, yarın MC Sistem Yurdum-Yenimahalle maçıyla başlıyor; haftanın maç programı Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 09:28
Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Programı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları yarın oynanacak maçla başlayacak.

Maç Takvimi

Yarın — 17.00: MC Sistem Yurdum - Yenimahalle Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

1 Ekim Çarşamba — 17.00: Bursa Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)

8 Ekim Çarşamba — 16.00: Üsküdar Belediyespor - Odunpazarı (Çamlıca)

8 Ekim Çarşamba — 17.00: Ortahisar Belediyespor - Göztepe (Beşirli)

Haftanın sonuçları ve detaylar Türkiye Hentbol Federasyonu resmi açıklamalarında takip edilebilir.

