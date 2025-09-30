Hentbol Kadınlar Süper Lig 4. Hafta Başlıyor: Göztepe-MC Sistem Yurdum İlk Maç

Hentbol Kadınlar Süper Lig 4. hafta Göztepe-MC Sistem Yurdum maçıyla başlayacak. Haftanın programı ve maç detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:28
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4. hafta, Göztepe-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla başlayacak.

4. Haftanın Programı

Yarın: 16.00 Göztepe-MC Sistem Yurdum (Celal Atik)

5 Ekim Pazar: 17.00 Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor (Porsuk)

5 Ekim Pazar: 18.00 Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

22 Ekim Çarşamba: 17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

