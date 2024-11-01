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Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. Hafta Programı

Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçları önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 08:54
Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. Hafta Programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig Haftalık Programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 7. hafta maçları gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından duyurulan haftanın maç programı aşağıdaki gibidir:

Yarın:

  • 18.00 Anadolu Üniversitesi - Ortahisar Belediyespor (Porsuk)

3 Kasım Pazar:

  • 16.00 Adasokağı - Armada Praxis Yalıkavak (Yüreğir Serinevler)
  • 16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
  • 17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Kırşehir Belediyespor (Üçevler)

4 Kasım Pazartesi:

  • 18.00 Görele Belediyespor - Üsküdar Belediyespor (13 Şubat)

Hentbolseverler, takımlar arasındaki mücadeleleri takip ederek heyecan dolu anlara tanık olma fırsatı bulacak.

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