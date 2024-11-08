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Hentbol Kadınlar Süper Lig 8. Hafta Programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta maçları başlıyor. İşte program detayları!

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:25
Hentbol Kadınlar Süper Lig 8. Hafta Programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. Haftanın Programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig, 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, haftanın maç programı aşağıda yer alıyor:

Program Detayları

Yarın:

  • 15.00 - Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
  • 16.00 - Anadolu Üniversitesi ile İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

10 Kasım Pazar:

  • 14.00 - Kırşehir Belediyespor ile Görele Belediyespor (Kırşehir)

Ayrıca, 8. haftada gerçekleşmesi planlanan Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları ise 19 Aralık'ta oynanacak.

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